Weidmann - Eskalation im Handelsstreit wäre "Gift für die Konjunktur"

German Bundesbank President Jens Weidmann presents the annual 2018 report in Frankfurt, Germany, February 27, 2019. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Frankfurt (Reuters) - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann warnt vor einem weiteren Konjunkturdämpfer durch die Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Der Welthandel sei schon zum Jahreswechsel spürbar gebremst worden, sagte Weidmann am Donnerstag auf dem Deutschen Sparkassentag in Hamburg. “Daher wäre eine weitere Eskalation Gift für die Konjunktur – vor allem in den USA.” Auch Deutschland wäre betroffen, wenn auch in einem geringeren Umfang, ergänzte er. “Hoffnungen, die Wirtschaft könnte von dem Streit durch Handelsumlenkung insgesamt profitieren, sollte sich niemand hingeben.”

Nach früheren Bundesbank-Berechungen könnten allein die von den USA und China bereits beschlossenen Handelsschranken die Wirtschaftsleistung beider Länder um jeweils 0,5 Prozent eintrüben und den Welthandel um ein Prozent verringern. Zusätzlich hatten die USA am Freitag neue Zölle auf Importe aus China im Volumen von 200 Milliarden Dollar verhängt. US-Präsident Donald Trump lässt zudem höhere Abgaben auf alle übrigen Einfuhren aus der Volksrepublik vorbereiten. China kündigte daraufhin an, ab Juni weitere Zölle auf US-Waren im Volumen von 60 Milliarden Dollar zu verhängen.

Weidmann ging auch auf die Drohung der USA ein, auf Autoimporte zusätzliche Zölle zu erheben. “Dies würde die deutschen Hersteller hart treffen”, sagte er. 2018 exportierten deutsche Produzenten in die USA laut Bundesbank Fahrzeuge und Fahrzeug-Teile im Wert von 27 Milliarden Euro.