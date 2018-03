Angriff auf französische Botschaft in Burkina Faso

Ouagadougou (Reuters) - In der Hauptstadt Burkina Fasos, Ouagadougou, haben Bewaffnete am Freitag die französische Botschaft und das Militärhauptquartier des westafrikanischen Landes angegriffen.

Smoke rises from the site of an armed attack in downtown Ouagadougou, Burkina Faso March 2, 2018. REUTERS/Anne Mimault NO RESALES. NO ARCHIVES

Der französische Botschafter für die Region, Jean-Marc Chataigner, sprach von einem Terrorangriff. Nach Angaben der Regierung wurden vier Botschaftsangreifer ausgeschaltet, beim Angriff auf das Militärhauptquartier seien drei Bewaffnete getötet worden. Zu den Angriffen bekannte sich zunächst niemand.

Die Lage an der Botschaft und dem französischen Kulturinstitut sei unter Kontrolle, erklärte ein Berater des französischen Außenministers Jean-Yves le Drian. Polizisten bezogen in der Nähe des Amtes des Ministerpräsidenten Stellung. Zeugen berichteten dort von Gewehrfeuer.

In den vergangenen Jahren haben islamistische Extremisten ihre Angriffe in Westafrika verstärkt, neben Burkina Faso unter anderem in Mali, in der Elfenbeinküste und in Niger. Frühere Anschläge in Burkina Faso wurden von Verbündeten der radikalislamischen Al-Kaida verübt. Die Extremisten reagieren damit auf die Beteiligung des Landes am Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone.