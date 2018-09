Caixabank verkauft milliardenschwere Repsol-Beteiligung

Madrid (Reuters) - Spaniens drittgrößtes Geldhaus Caixabank will seinen rund neunprozentigen Anteil an dem Ölkonzern Repsol verkaufen.

La Caixa bank's headquarters is seen in Barcelona, Spain, October 5, 2017. REUTERS/Yves Herman

Die Repsol-Aktien sollen in zwei Schritten unter anderem an der Börse losgeschlagen werden, teilte die Bank am Donnerstag mit. Gemessen am aktuellen Aktienkurs hat der Caixa-Anteil derzeit einen Wert von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Für das dritte Quartal erwartet die Privatkundenbank einen Verlust von 450 Millionen Euro. Die Caixabank gehörte zu den wenigen Kreditgebern in Spanien, die die Finanzkrise ohne Staatshilfe meisterten.