CH-MARKT-Millionenschwerer Abschreiber schickt Adecco-Aktien auf Talfahrt

Zürich, 28. Feb (Reuters) - Eine überraschende hohe Wertberichtigung hat die Aktien des Schweizer Personaldienstleisters Adecco am Donnerstag auf Talfahrt geschickt. Die Titel des Weltmarktführers brachen an der Börse in Zürich um 4,1 Prozent auf 51,38 Franken ein und gehörten damit zu den schwächsten Aktien unter den europäischen Industrie und Dienstleistungswerten. “Unschön ist das weitere Impairment in Deutschland, das zu einem Verlust (im vierten Quartal) führt”, erklärte Analyst Marco Strittmatter von der Zürcher Kantonalbank. “Der Ausblick ist sehr verhalten.” Im Sog von Adecco gaben auch die Anteile der Rivalen Randstad aus den Niederlanden und Hays aus Großbritannien kräftig nach.

Adeccos Gewinn fiel im vergangenen Jahr um 42 Prozent auf 458 Millionen Euro. Geschmälert wurde das Ergebnis maßgeblich von einer Goodwill-Abschreibung in Deutschland in Höhe von 720 Millionen Euro. Adecco machte dafür neben regulatorischen Änderungen strukturelle Veränderungen in erster Linie in der Automobilindustrie und schwächere Wachstumsaussichten verantwortlich. Zum Geschäftsausblick hielt sich der Konzern aus Zürich bedeckt: Im Januar ging der Umsatz arbeitstagbereinigt um zwei Prozent zurück, nach ein Prozent Minus im Schlussquartal. Vor allem Europa entwickelte sich schwach. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)