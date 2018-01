CH-MARKT-Clariant-Aktien bleiben nach Einstieg von Sabic gefragt

Zürich, 29. Jan (Reuters) - Die Clariant-Aktien bleiben nach dem kürzlichen Einstieg des Petrochemiekonzerns Sabic gefragt. Die Titel des Schweizer Chemiekonzerns zogen am Montag 1,4 Prozent auf 26,94 Franken an und setzten sich damit an die Spitze des europäischen Sektorindex.

Sabic-Chef Yousef Al-Benyan hielt sich zu den Plänen mit Clariant bedeckt und sagte am Sonntag, er setze darauf, aus der bereits bestehenden Partnerschaft mehr herauszuholen. Bereits zuvor hatte Saudi Basic Industries (Sabic) erklärt, keine Pläne für eine vollständige Übernahme des Unternehmens aus Muttenz bei Basel zu haben. Analysten sind allerdings skeptisch und rechnen damit, dass Sabic seinen Anteil erhöhen dürfte. Der weltweit viertgrößte Petrochemiekonzern aus Riad hatte vergangene Woche ein 25-prozentiges Clariant-Paket von aggressiven US-Investoren gekauft und ist nun der größte Aktionär des Unternehmens. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)