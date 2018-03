CH-MARKT-Credit-Suisse-Aktien sacken nach CEO-Kommentar ab

Zürich, 21. Mrz (Reuters) - Die Aktien der Schweizer Großbank Credit Suisse haben am Mittwoch Federn gelassen. Händler verwiesen auf Aussagen von Konzernchef Tidjane Thiam in London. “Der Januar war ein starker Monat, der Februar war seltsam und der März ist etwas chaotisch”, sagte Thiam einem Bericht der Nachrichtenagentur “Bloomberg” zufolge. Die Aktien verloren 3,3 Prozent auf 16,75 Franken. Mitte Februar hatte die zweitgrößte Schweizer Bank noch erklärt, dass das Jahr gut begonnen habe. Im Handelsgeschäft hätten die Erträge in den ersten sechs Wochen zweistellig zugelegt. (Reporter: Oliver Hirt und Rupert Pretterklieber; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

