CH-MARKT-Bernstein schickt Givaudan-Aktien auf Talfahrt

Zürich, 08. Jan (Reuters) - Nach einer Umstellung der Empfehlung auf “Underperform” von “Marketperform” durch den Broker Bernstein haben Anleger die Aktien von Givaudan aus ihren Depots gekippt. Der Titel des Aromen- und Duftstoffherstellers büsste am Montag in einem gehaltenen Markt 2,6 Prozent auf 2267 Franken ein und war damit der mit Abstand schwächste unter den 20 Standardwerten des Leitindex SMI. Außerdem senkte Bernstein das Kursziel für die Givaudan-Aktie auf 1900 von 1970 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles