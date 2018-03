CH-MARKT-Medizintechnikfirma Medartis startet an der Börse zu 54 Franken

Zürich, 23. Mrz (Reuters) - Trotz dunkler Wolken am Börsenhimmel ist der Medizintechnikfirma Medartis der Start an der Schweizer Börse geglückt. Die Aktien notierten am Freitag in einem schwachen Markt zu einem Kurs von 54 Franken und damit um 12,5 Prozent über dem Platzierungspreis von 48 Franken. Die Preisspanne für die Zuteilung reichte von 44 bis 54 Franken. Der Börsenwert beläuft sich damit auf mehr als 600 Millionen Franken

“Die Nachfrage nach neuen Aktien, hinter der eine gute Story steht, ist ungebrochen”, sagte ein Händler. An den Vortagen war bereits dem Sensorenhersteller Sensirion und dem sozialen Netzwerk Asmallworld ein fulminanter Börsenstart geglückt. Sensirion wurden zu 36 Franke je Titel platziert und schlossen am Donnerstag mit 46,35 Franken. Asmallworld notieren um 60 Prozent über dem Referenzpreis.

Die Angst vor einem globalen Handelskrieg hatte am Donnerstag den Börsen weltweit zu schaffen gemacht. Der Dow Jones war um drei Prozent gefallen. Der Schweizer Leitindex büsste 0,5 Prozent ein und sank auf ein Jahrestief.