CH-MARKT-RBC gibt Molekular Partners-Aktien kräftig Schub

Zürich, 15. Feb (Reuters) - Die Aufnahme der Analyse durch die Royal Bank of Canada hat Anleger zu Aktien von Molecular Partners gelockt. Die Titel der Biotechnologiefirma legten am Donnerstag in einem freundlichen Markt um sieben Prozent auf 26,15 Franken zu. RBC startete die die Abdeckung mit dem Rating “Outperform” und dem Kursziel 41,75 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)

