CH-MARKT-Neuigkeit zu Augenmedikament schiebt Molecular-Aktien an

Zürich, 06. Aug (Reuters) - Die Aktien der Biotech-Firma Molecular Partners haben mit einem kräftigen Kursanstieg auf gute Neuigkeiten zum Augenmedikament Abicipar reagiert. Die Titel schnellten am Montag um 6,5 Prozent auf 13,50 Franken hoch, nachdem der US-Partner Allergan mitgeteilt hatte, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA den Zulassungsantrag für die Arznei akzeptiert hat. Der Handel mit Molecular-Aktien war vor der Bekanntgabe suspendiert worden.

Allergan stellte eine Entscheidung der EMA für die zweite Jahreshälfte 2020 in Aussicht. In den USA soll das Mittel bereits Mitte kommenden Jahres auf den Markt kommen. Der am weitesten fortgeschrittene Wirkstoff von Molecular muss nach einer Zulassung gegen bereits gut etablierte Milliardenmedikamente wie Lucentis von Roche und Novartis oder Eylea von Bayer bestehen. (Reporter: Paul Arnold; redigiert von Angelika Gruber)