Schweizer Poenina klettert bei Börsendebüt über Ausgabepreis

Zürich, 16. Nov (Reuters) - Die Schweizer Gebäudetechnikfirma Poenina hat am Donnerstag ein starkes Börsendebüt hingelegt. Die Aktien stiegen beim Handelsstart an der Schweizer Börse SIX auf 48,5 Franken und notierten damit um 5,4 Prozent über dem Ausgabepreis. Im frühen Handel weitete der Titel die Kursgewinne auf über acht Prozent aus. Das Unternehmen mit Sitz in Opfikon bei Zürich hatte beim Sprung auf das Börsenparkett die Preisspanne voll ausgereizt und die Titel am oberen Ende des Preisbandes zu 46 Franken ausgegeben. Poenina ist der sechste Börsengang in der Schweiz im laufenden Jahr. (Reporter: Oliver Hirt und Paul Arnold; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168.)

Unsere Werte: Die Thomson Reuters Trust Principles