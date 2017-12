Zürich, 11. Dez (Reuters) - Die Aktien von Swatch sind am Montag nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse kräftig gestiegen. Die Titel des Uhrenkonzerns zogen an der leicht festeren Börse 2,5 Prozent auf 382,80 Franken an. Die Analysten der Credit Suisse hoben die Empfehlung auf “Outperform” von “Underperform” an und erhöhten das Kursziel wurde auf 460 von 280 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber; redigiert von Paul Arnold)

