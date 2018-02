CH-MARKT-Schweizer Börse grenzt nach US-Konsumentenpreisen Gewinne ein

Zürich, 14. Feb (Reuters) - Ein stärker als erwarteter Anstieg der US-Konsumentenpreise hat die Gewinne an der Schweizer Börse gedämpft. Der Leitindex notierte am Mittwoch unmittelbar nach der Bekanntgabe der Zahlen noch um 0,2 Prozent höher mit 8772 Zählern. Kurz zuvor stand der SMI noch mit einem Prozent im Plus.

Auch an anderen Aktienmärkten ging es nach Bekanntgabe der US-Daten bergab.

Der Dollar zog zum Franken auf 0,9763/67 Franken an von zuvor 0,9331/35 Franken. Der Zins-Future Conf gab die Gewinne ab und notierte mit 156,90 Prozent elf Basispunkte tiefer.

Die Preis sind in den USA zu Jahresbeginn stärker als erwartet gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten nach Angaben des Arbeitsministeriums im Januar um 2,1 Prozent zum Vorjahresmonat. Experten hatten mit 1,9 Prozent gerechnet. (Reporter: Rupert Pretterklieber, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)