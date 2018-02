CH-MARKT-Aktie der Technologiefirma VAT nach Kaufempfehlung gefragt

Zürich, 15. Feb (Reuters) - Die Aufnahme der Analyse mit dem Rating “Buy” durch Kepler Cheuvreux hat den Aktien der VAT Group Auftrieb gegeben. Die Papiere der auf die Herstellung von Vakuum-Ventilen spezialisierten Firma legten am Donnerstag in einem freundlichen Markt um drei Prozent auf 141,30 Franken zu. Als Kursziel nannte Kepler Cheuvreux 160 Franken. (Reporter: Rupert Pretterklieber, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern +49 69 7565 1236 oder +49 30 2888 5168)

