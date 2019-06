China gibt früher als erwartet Startschuss für 5G-Aufbau

Employees wait for a shuttle bus at a 5G testing park at Huawei's headquarters in Shenzhen, Guangdong province, China May 29, 2019. Picture taken May 29, 2019. REUTERS/Jason Lee

Shanghai/Hongkong (Reuters) - China gibt früher als erwartet grünes Licht für den Aufbau kommerzieller 5G-Mobilfunknetze.

Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie vergab am Donnerstag Lizenzen an die vier staatlichen Konzerne China Telecom, China Mobile, China Unicom und China Broadcasting Network. Der Beginn des Ausbaus war ursprünglich für 2020 geplant gewesen. Der Schritt könnte dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei nützen, der in den USA unter Spionageverdacht geraten ist. China und andere große Märkte wetteifern um die Vorreiterrolle bei der neuen Mobilfunktechnologie. 5G ist der Schlüssel für Fortschritte bei Zukunftstechnologien wie der künstlichen Intelligenz und dem autonomen Fahren.

Auch ausländische Unternehmen könnten sich am Aufbau des 5G-Netzes beteiligen, teilte das Ministerium mit. Mögliche Interessenten sind die skandinavischen Konzerne Nokia und Ericsson. Ihr chinesischer Konkurrent Huawei, der auf Betreiben der USA in einigen westlichen Ländern von 5G-Aufträgen ausgeschlossen wird, teilte mit, er sei bereit, den chinesischen Aufbau zu unterstützen. Staatlichen Medien zufolge will der Konzern in diesem Jahr mehr als zehn Milliarden Yuan (rund 1,3 Milliarden Euro) in die Forschung und Entwicklung von 5G-Technologie investieren.

In Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Südkorea haben Telekomkonzerne bereits begonnen, 5G-Dienste in begrenzten Gebieten anzubieten. Chinas größter Telekombetreiber, China Mobile, will nach eigenen Angaben bis Ende September 5G-Dienste in mehr als 40 chinesischen Städten anbieten.