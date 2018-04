VW steckt Milliarden in E-Autos für China

Peking (Reuters) - Volkswagen investiert mit seinen Partnerunternehmen in China kräftig in Elektroautos und andere neue Trends in der Autoindustrie.

Herbert Diess, Volkswagen's new CEO smiles after a news conference at the VW plant in Wolfsburg, Germany April 13, 2018. REUTERS/Fabian Bimmer

Bis 2022 werde der VW-Konzern 15 Milliarden Euro mit seinen Joint-Venture-Partnern SAIC, FAW und JAC dafür ausgeben, kündigte VW-China-Chef Jochem Heizmann am Dienstag zum Auftakt der Automesse in Peking an. Als erstes reines Elektroauto werde VW zusammen mit JAC unter der Marke “Sol” ein kleines SUV mit einer Reichweite von mehr als 300 Kilometern auf den Markt bringen. Dafür werde VW die Produktion in mindestens sechs Fabriken starten, ergänzte Konzernchef Herbert Diess. Alle Autobauer stecken derzeit viel Geld in die Entwicklung so genannter New Energy Vehicles, um die von China ab 2019 verlangte Quote für Elektroautos einzuhalten.