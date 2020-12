China baut 10.000 Kilometer Gleise - Metropolregionen profitieren

People wear face masks at Hongqiao Railway Station amid the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China, November 24, 2020. REUTERS/Aly Song

Peking (Reuters) - China will Milliarden in den Ausbau des Schienennetzes in drei Ballungszentren investieren.

Dazu sollen in den kommenden fünf Jahren 10.000 Kilometer an Gleisen verlegt werden, kündigte die staatliche Planungsbehörde am Freitag an. Die Intercity- und Stadtbahnen sollen in den Metropolregionen Jangtse-Delta, im Gebiet “Greater Bay” mit Hongkong, Macao und neun Städten in der südlichen Provinz Guangdong sowie in der Region Peking-Tianjin-Hebei ausgebaut werden.

China will sein Schienennetz bis 2035 um ein Drittel erweitern. Das derzeit zweitgrößte Eisenbahnnetz der Welt soll auf 200.000 Kilometer verlängert werden. Davon sollen etwa 70.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken sein. Alle Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern werden demnach innerhalb der nächsten 15 Jahre an das Eisenbahnnetz angeschlossen. Diejenigen mit mehr als 500.000 Einwohnern sollen sogar einen Hochgeschwindigkeitsanschluss bekommen.