Merkel - Chinesische Investitionen in Deutschland sind willkommen

German Chancellor Angela Merkel attends the weekly cabinet meeting at the Chancellery in Berlin, Germany, September 4, 2019. REUTERS/Hannibal Hanschk

Peking (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat chinesische Firmen zu Investitionen in Deutschland ermuntert.

Man könne den Rückgang in den vergangenen Monaten noch nicht erklären, sagte Merkel am Freitag in Peking auf dem deutsch-chinesischen Wirtschaftsdialog. Deutschland bleibe aber offen und transparent, auch wenn die Prüfschwelle für Investitionen in kritische Infrastruktur gesenkt worden sei. “Insofern lade ich alle chinesischen Unternehmen ein, weiter in Deutschland zu investieren”, sagte sie und lobte etwa die Investition des chinesischen Batteriezellen-Herstellers CATL in eine Fabrik in Thüringen. Chinas Ministerpräsident Li Keqiang versprach eine weitere wirtschaftliche Öffnung der Volksrepublik. Man habe einigen deutschen Firmen schon gewährt, vom bisherigen Joint-Venture-Zwang abzuweichen. Wenn es weiteren Bedarf gebe, werde man darüber reden.

Merkel pochte bei ihrem Peking-Besuch auch auf ein rasches Ende des Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Konflikt sollte schnell beigelegt werden, weil er alle in der Welt betreffe, sagte Merkel nach einem Gespräch mit Li. Zudem machte sie sich für den Abschluss des EU-China-Investitionsschutzabkommens stark. “Deutschland habe sich für seine EU-Präsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 vorgenommen, “dass wir dieses Projekt vielleicht zum Abschluss bringen können”.

Sie hoffe, dass der bilaterale Menschenrechtsdialog im Oktober erneut stattfinden könne, sagte die Kanzlerin zudem. Dialog würde dabei helfen, auch schwierige Fragen zu klären. Merkel war zuvor zum Auftakt ihres zweitägigen China-Besuches mit militärischen Ehren empfangen worden. Sie wird von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Es wird erwartet, dass bei den Gesprächen mit Li und Präsident Xi Jinping auch die Spannungen in Hongkong wegen der seit Monaten anhaltenden Massenproteste der Demokratiebewegung eine Rolle spielen werden. Merkel besucht am Samstag auch die Stadt Wuhan.