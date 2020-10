Altmaier und Kaeser - China kommt besser aus der Corona-Krise

German Economy Minister Peter Altmaier arrives for a joint welcome statement with European Commissioner for Energy Kadri Simson (not pictured) prior a virtual meeting of European energy ministers in Berlin, Germany, October 6, 2020. Michael Sohn/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - China kommt nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und des Vorsitzenden des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft (APA), Joe Kaeser, besser aus der Krise als seine internationalen Wettbewerber.

Das liege an der Größe des chinesischen Marktes, aber auch dem Handeln der chinesischen Regierung, sagte Siemens-Chef Kaeser am Montag in Berlin vor der virtuellen Asien-Pazifik-Konferenz der Wirtschaft. Deshalb sei das Eintreten für westliche Werte derzeit so wichtig, “weil wir sehen, dass das chinesische System, was die Krisenbekämpfung angeht, westlichen Systemen überlegen war”. Daher sei es auch wichtig, zu zeigen, dass die demokratischen Gesellschaften ebenfalls gut mit der Corona-Krise fertig würden.

“Es ist in der Tat so, dass die Staaten und Länder, die die Corona-Krise besonders konsequent bekämpft haben, auch als Erste wieder wirtschaftlich auf die Beine kommen”, sagte Altmaier. “Wir müssen zeigen, dass wir genauso effektiv die Corona-Krise bekämpfen können”, mahnte der CDU-Politiker, der entschiedenere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland forderte.

Chinas Wirtschaftswachstum ist im dritten Quartal mit 4,9 Prozent Wachstum zwar hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Aber anders als die USA oder die europäischen Staaten dürfte das Land in diesem Jahr weiter ein Wachstum zeigen. Kaeser mahnte eine energischere EU-Außenhandelspolitik an, weil weder die USA noch China an dem europäischen Markt vorbeikämen. Um ihren Einfluss geltend zu machen, müsse die EU aber ihre Kräfte bündeln.