China schmiedet neuen Atomkonzern

Peking (Reuters) - In der chinesischen Atomenergie entsteht ein neuer Branchenriese.

Der zweitgrößte Kernenergieerzeuger China National Nuclear Corp (CNNC) übernehme den führenden Hersteller von Atomkraftwerken CNEC, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Die Firmen verfügen nach den zugänglichen Daten zusammen über Anlagen im Wert von umgerechnet rund 80 Milliarden Euro sowie über knapp 150.000 Mitarbeiter. Die Führung der Volksrepublik will den Sektor wettbewerbsfähiger aufstellen. Die Branche kämpft unter anderem mit Verzögerungen beim Bau neuer Meiler. Beide Konzerne sind auch im Ausland aktiv, etwa in Pakistan.