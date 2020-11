China will Importe erhöhen und Zölle senken - "Globalisierung unumkehrbar"

People wearing face masks, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, ride a bus past a portrait of late Chinese chairman Mao Zedong on Tiananmen Gate, in Beijing, China June 3, 2020. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Peking (Reuters) - China will nach den Worten von Präsident Xi Jinping den Import hochwertiger Produkte steigern.

“Wir werden die Zölle und die behördlichen Kosten weiter senken und die Importe von hochwertigen Produkten und Dienstleistungen aus allen Ländern ausweiten”, kündigte Xi am Donnerstag in einer Videokonferenz an. Die Volksrepublik strebe ein qualitativ hochwertigeres Wachstum an. Xi forderte auch eine stärkere politische Koordinierung zwischen den Staaten. Die Globalisierung sei “unumkehrbar”. China werde sich nicht auf eine “Abkoppelung” einlassen.

Xi kündigte zudem an, Freihandelsabkommen mit weiteren Ländern zu unterzeichnen. Erst am Wochenende hatte sich China mit 14 weiteren Staaten der Region Asien-Pazifik auf das weltgrößte Freihandelsabkommen geeinigt. Peking will auch das Seidenstraßen-Projekt vorantreiben, das ein Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa spannen soll. China finanziert dafür Infrastrukturprojekte wie Häfen, Bahnstrecken und Straßen in anderen Ländern.