Erster Fall von Coronavirus in Deutschland bestätigt

A poster with information about the coronavirus (2019-nCoV) is displayed at Tegel Airport in Berlin, Germany, January 26, 2020. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin/Shanghai (Reuters) - In Deutschland ist der erste Fall des Coronavirus bestätigt worden.

Das bayerische Gesundheitsministerium teilte am späten Montagabend mit, ein Mann aus dem Landkreis Starnberg habe sich mit dem neuartigen Erreger infiziert. Er sei isoliert worden. Das Ministerium kündigte für Dienstag um 10.00 Uhr eine Pressekonferenz in München an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigte sich von dem Auftreten des Erregers in Deutschland nicht überrascht. “Es war zu erwarten, dass das Virus auch Deutschland erreicht”, erklärte Spahn. Die Bundesrepublik sei gut vorbereitet, und die Gefahr für die Menschen in Deutschland bleibe nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts gering. In China ist die Zahl der Infektionen den Behörden zufolge unterdessen auf über 4500 gestiegen. Es gibt mehr als 100 Tote.

Der Patient in Bayern sei “klinisch in einem guten Zustand”, erklärte das Ministerium weiter. Er werde medizinisch überwacht. Seine engen Kontaktpersonen seien ausführlich über mögliche Symptome, sowie Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert worden.

Spahn betonte, der Fall aus Bayern zeige, dass Deutschland gut vorbereitet sei. “Nachdem sich der Verdacht bestätigt hat, werden jetzt auch die Menschen untersucht, mit denen der Patient engen Kontakt hatte”, so Spahn. “Dadurch wird die Ausbreitung des Virus verhindert.”

Der Erreger hat seinen Ursprung in der zentralchinesischen Stadt Wuhan. Bisher hat es die meisten Infektionen und Todesfälle im Großraum der Metropole gegeben. Am Dienstag meldeten die Behörden aber, dass inzwischen auch in der Hauptstadt Peking ein Patient an der Erkrankung gestorben sei.