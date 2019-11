Proteste machen Hongkonger Börse HKEX zu schaffen

FILE PHOTO The name of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited is displayed at the entrance in Hong Kong, China January 24, 2018. REUTERS/Bobby Yip/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

Hongkong (Reuters) - Die politischen Unruhen in Hongkong bringen die dort tätigen Finanzinstitute ins Straucheln.

Der Gewinn des Hongkonger Börsenbetreibers HKEX sackte im vergangenen Quartal um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Hongkong Dollar (umgerechnet 253 Millionen Euro) ab, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. So starke Einbußen habe es zuletzt vor drei Jahren gegeben. Auch Banken wie HSBC und Standard Chartered mussten in ihrem Kernmarkt im Sommerquartal Federn lassen. Die beiden Geldhäuser erzielen den Löwenanteil ihrer Gewinne in der ehemaligen britischen Kronkolonie.

In Hongkong kommt es seit Monaten bei Protesten zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Vor allem im Stadtzentrum, wo zahlreiche internationale Banken angesiedelt sind, gibt es Ausschreitungen. Die Menschen in Hongkong befürchten einen wachsenden Einfluss der Pekinger Regierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone. Der Handel an der Börse in dem chinesischen Finanzzentrum ist daher seit Monaten gedämpft. Die Umsätze der Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) sackten in dem Zeitraum um sechs Prozent auf 3,3 Milliarden Hongkong Dollar ab.

Rückenwind für den Börsenbetreiber könnte demnächst von Alibaba kommen. Der chinesische Amazon-Rivale will in den kommenden Wochen Aktien an der Hongkonger Börse platzieren und damit bis zu 15 Milliarden Dollar für Investitionen einsammeln. Der Internet-Gigant mit einem Börsenwert von rund 460 Milliarden Dollar ist bereits seit 2014 in New York gelistet.

Die HKEX hatte im September für Wirbel gesorgt, als sie ein 39 Milliarden Dollar schweres Kaufangebot für den britischen Konkurrenten LSE auf den Tisch gelegt hatte. Diese hatte die Offerte allerdings abgelehnt, HKEX zog sich zurück.