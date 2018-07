HNA-Mitgründer Wang in Frankreich tödlich verunglückt

Peking/Marseille (Reuters) - Der Mitgründer und Verwaltungsratschef des chinesischen HNA-Konzerns, Wang Jian, ist tot.

Der 57-jährige sei nach einem Sturz in Frankreich am Dienstag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA am Mittwoch mit. Es sehe nach einem Unfall aus, erklärte die französische Polizei. Wang habe sich auf eine Mauer gestellt, damit seine Familie ein Foto von ihm machen könne. Er sei dann 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Die Todesursache solle eine Autopsie klären.

Wang, der knapp 15 Prozent an HNA hielt, verantwortete als Verwaltungsratschef die Strategie und das Tagesgeschäft, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten. “Wir beklagen den Verlust eines außergewöhnlich talentierten Anführers und Vorbilds, dessen Vision und Werte weiterhin ein Leuchtfeuer für alle sein werden, die das Glück hatten, ihn zu kennen”, schrieb der Konzern in der Mitteilung über Wangs Tod.

HNA sitzt nach milliardenschweren Zukäufen in aller Welt auf einem riesigen Schuldenberg. In den vergangenen Monaten hat der Konzern Beteiligungen und Immobilien losgeschlagen, um an flüssige Mittel zu kommen. Unter anderem versilberte HNA Anteile an den Hotelketten NH und Hilton. Den Anteil an der Deutschen Bank verringerten die Chinesen kürzlich auf 7,6 Prozent. Auch der Flughafen Hahn in Hunsrück gehört seit vergangenem Jahr HNA. In der Schweiz besitzt der Konzern das Bordverpflegungs-Unternehmens Gategroup und den Flugzeugabfertigers Swissport. Die geplanten Börsengänge der beiden Unternehmen, mit denen HNA Geld in die klammen Kasse bringen wollte, scheiterten vor einigen Monaten.

Wang hatte vor einigen Monaten in einer E-Mail an die Mitarbeiter eine “Verschwörung” gegen die Kommunistische Partei und Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping für die Probleme des Konzerns verantwortlich gemacht. Zuletzt erhielt der Konzern Medienberichten zufolge Rückendeckung vom Staat. Bei einem Treffen mit der chinesischen Zentralbank seien Kreditgeber angewiesen worden, die Anleihen von HNA zu “unterstützen”, hatten die Nachrichtenagentur Bloomberg und die “Financial Times” vergangenen Monat berichtet.