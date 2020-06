Hongkongs Regierungschefin verteidigt Sicherheitsgesetz

Hong Kong Chief Executive Carrie Lam attends a news conference ahead of national security legislation, in Hong Kong, China June 30, 2020. REUTERS/Tyrone Siu

Genf (Reuters) - Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hat an die internationale Gemeinschaft appelliert, die Sicherheitsinteressen der chinesischen Sonderverwaltungszone zu respektieren.

In einer Rede vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen in Genf sagte Lam am Dienstag, die nationale Sicherheit Hongkongs falle eindeutig in die Zuständigkeit der Zentralregierung in Peking. Das neue Sicherheitsgesetz werde die Autonomie aber nicht unterwandern. Auch die Justiz bleibe davon unberührt. Das chinesische Parlament hatte das umstrittene Gesetz zuvor verabschiedet. Details sollen im Lauf des Tages bekanntgemacht werden. Es war erwartet worden, dass es vor den Wahlen in Hongkong am 06. September in Kraft treten würde.