Chinas Präsident stärkt Hongkongs Regierung den Rücken

Peking (Reuters) - Nach monatelangen Massenprotesten in Hongkong hat sich Chinas Präsident Xi Jinping demonstrativ hinter die Führung der chinesischen Sonderverwaltungszone gestellt.

Die Pekinger Zentralregierung habe großes Vertrauen in Regierungschefin Carrie Lam und ihr Team, sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua am Montag nach einem Treffen mit Lam. Ihre Regierung habe hart dafür gearbeitet, die Lage in Hongkong unter Kontrolle zu bekommen und die Stimmung in der Bevölkerung zu verbessern. Oberste Priorität habe weiterhin, das Chaos in Hongkong zu beenden, nach geltendem Recht gegen Gewalt vorzugehen sowie für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Er hoffe, dass die Bürger Hongkongs das Gesetz und das Prinzip “Ein Land, zwei Systeme” achteten, so Xi.

Erst am Wochenende war es in Hongkong erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. In der ehemaligen britischen Kolonie gehen die Menschen seit Monaten für den Erhalt von Sonderrechten auf die Straße. Ihre Wut richtet sich nicht zuletzt gegen Regierungschefin Lam, die mit ihrem Vorstoß für ein inzwischen zurückgezogenes Auslieferungsgesetz die Proteste ausgelöst hatte. China hat mit einem Eingreifen in Hongkong gedroht, sollte sich die Lage nicht beruhigen.