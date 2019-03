China will "neue Ära" in Beziehungen zu Italien

FILE PHOTO: China's President Xi Jinping attends a meeting with Portugal's Parliamentary President Eduardo Ferro Rodrigues at the Parliament in Lisbon, Portugal, December 5, 2018. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

Mailand (Reuters) - Chinas Präsident Xi Jinping hat Italien kurz vor seinem Staatsbesuch eine enge Zusammenarbeit angeboten.

“Mit meinem Besuch möchte ich gemeinsam mit der italienischen Spitze Leitlinien für die bilateralen Beziehungen aufzeigen und sie in eine neue Ära bringen”, schrieb Xi in einem Gastbeitrag für den “Corriere della Sera” (Mittwochausgabe). Sein Land sei dazu bereit, sich bei internationalen Fragen wie dem Klimawandel und der Zusammenarbeit in multilateralen Organisationen enger mit Italien abzustimmen. Beide Seiten könnten zudem in den Bereichen Häfen, Schifffahrt, Telekommunikation und Pharma kooperieren. Xi will am Donnerstag nach Europa reisen und Italien, Monaco und Frankreich besuchen.

Italien hat mit dem geplanten Abkommen mit China zur sogenannten Seidenstraßen-Initiative die USA und seine Partner in der Euro-Zone alarmiert. Damit will die chinesische Führung die Handelsrouten nach Europa und Afrika ausbauen. Allerdings wird etwa in der Bundesregierung kritisch gesehen, dass China durch diese bilateralen Abkommen seine eigenen Standards weltweit durchsetzen will. Im Streitfall sieht dies etwa auch chinesische Schiedsgerichte vor.