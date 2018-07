Chinas Wachstum trotzt Zollstreit - EU warnt vor Handelskriegen

Peking (Reuters) - Trotz des eskalierenden internationalen Handelsstreits hält Chinas Wirtschaft ihr Wachstumstempo hoch.

FILE PHOTO: A container truck moves past containers at the Yangshan Deep Water Port in Shanghai, China, April 24, 2018. REUTERS/Aly Song/File Photo

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Frühjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 6,7 Prozent zu, wie am Montag vorgelegte offizielle Daten zeigen. Damit verlor die Konjunktur nur leicht an Fahrt, nachdem sie im Vorquartal noch um 6,8 Prozent zugelegt hatte. Eine leichte Abkühlung war erwartet worden, da die Regierung verstärkt gegen riskante Kreditvergabe vorgeht. Als Warnzeichen gilt jedoch, dass die Industrie-Produktion im Juni mit 6,0 Prozent schwächer zulegte als erwartet. Künftig könnte die Konjunktur zudem durch den Handelskonflikt mit den USA gedämpft werden, die sich auch mit der EU einen Streit über Zölle liefern.

Bei einem Besuch in Peking beschwor EU-Ratspräsident Donald Tusk die USA, China und Russland, sich nicht auf einen Handelskrieg einzulassen: “Es ist immer noch Zeit, Konflikt und Chaos zu vermeiden.” Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang betonte, Freihandel und Multilateralismus müssten gewahrt bleiben. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker appellierte zugleich an seine Gastgeber in Peking, sich wirtschaftlich stärker zu öffnen. Mit Blick auf die jüngste Genehmigung für ein petrochemisches Milliarden-Projekt von BASF im Reich der Mitte, sagte Juncker über China: “Es weiß, wie man sich öffnet.” Die EU und China machten in einer gemeinsamen Erklärung deutlich, dass sie einem beiderseitigen Investitionsabkommen höchste Priorität einräumen.

Die Zahl chinesischer Zukäufe in Europa ist laut einer Studie der Beratungsgesellschaft EY allerdings rückläufig: So gab es in der ersten Hälfte dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwölf Prozent weniger Übernahmen und Firmenbeteiligungen in Europa - die Zahl sank von 126 auf 111. Das Investitionsvolumen hat sich sogar mehr als halbiert: von 31,6 auf 14,9 Milliarden US-Dollar.

China hat seinerseits einem Insider zufolge jüngst grünes Licht für eine höhere Beteiligung von BMW an seinem Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinesischen Autobauer Brilliance gegeben. Bisher konnten westliche Hersteller nur in Gemeinschaftsunternehmen mit chinesischen Partnern mit maximal 50 Prozent Beteiligung Autos auf dem weltgrößten Markt bauen. Und vor einigen Monaten kündigte die Regierung an, der seit 1994 geltende Joint-Venture-Zwang werde für Elektroautos in diesem Jahr, für Nutzfahrzeuge 2020 und für alle Pkw 2022 fallen.[nL8N1U856Z]

Eine solche Liberalisierung ist für Europa auch deshalb von besonderer Bedeutung, da eine Eskalation des Handelsstreits mit den USA droht: US-Präsident Donald Trump hat mehrfach mit Schutzzöllen auf europäische Autoimporte gedroht, falls die aus seiner Sicht unfaire Behandlung seines Landes beim Handel mit Fahrzeugen nicht beendet werde. Der Republikaner bezeichnete die Europäische Union (EU) in einem Interview jüngst sogar als einen Feind der USA in Handelsfragen.

EU-HANDELSBILANZÜBERSCHUSS MIT USA WÄCHST

Trump ist vor allem der Handelsbilanzüberschuss der EU ein Dorn im Auge: Von Januar bis Mai kletterte dieser binnen Jahresfrist um rund 14 Prozent auf 54,8 Milliarden Euro. Die Ausfuhren in die weltgrößte Volkswirtschaft stiegen in den ersten fünf Monaten um 2,1 Prozent auf mehr als 163 Milliarden Euro, die Einfuhren aus den USA sanken hingegen um gut drei Prozent auf rund 108 Milliarden Euro.

Trump stört auch das amerikanische Handelsdefizit mit China, das er mit Schutzzöllen abzubauen gedenkt. Die Volksrepublik hat im eskalierenden Zollstreit mit den USA nunmehr wie angekündigt die Welthandelsorganisation WTO eingeschaltet. Die Volksrepublik legte Beschwerde gegen die jüngst angedrohten US-Zölle auf chinesische Güter im Wert von 200 Milliarden Dollar ein, wie das Handelsministerium in Peking mitteilte. Auf diese Waren sollen zusätzlich zehn Prozent bei der Einfuhr in die USA fällig werden - darunter Sojabohnen, Kohle und Elektronik. China hat deutlich gemacht, dass es mit Gegenmaßnahmen reagieren wird.

In der EU greifen zugleich diese Woche Schutzmaßnahmen, mit denen sich die Union gegen eine Schwemme an Stahl- und Aluminiumimporten aus Drittländern als Folge der US-Zölle für diese Produkte rüsten will. Hintergrund ist die Sorge, dass eigentlich für die USA bestimmte Stahl- und Aluminium-Erzeugnisse, etwa aus China, nach der US-Zollerhöhung nun zu Dumping-Preisen in Europa landen. Angesichts der Spannungen im internationalen Handel forderte Tusk die USA, China und andere Staaten auf, die Welthandelsorganisation WTO zu reformieren. Diese solle in die Lage versetzt werden, effizienter gegen Technologieklau und staatliche Subventionen vorzugehen.