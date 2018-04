Milliardenübernahme in China heizt Wettbewerb bei Leihrädern an

Peking (Reuters) - Das Rennen um die Vorherrschaft auf dem Fahrrad-Sharing-Markt nimmt mit einer Milliardenübernahme Fahrt auf.

A Mobike bike-sharing bicycle is pictured in Singapore August 29, 2017. REUTERS/Edgar Su

In China kauft die Internetfirma Meituan Dianping den weltweit aktiven Anbieter Mobike, wie Meituan am Mittwoch mitteilte. An beiden Firmen ist der Facebook-Rivale Tencent beteiligt. Insidern zufolge legt Meituan rund 2,7 Milliarden Dollar für Mobike auf den Tisch. Das Unternehmen, das in Deutschland Hunderte Fahrräder in Berlin verteilt hat, konkurriert vor allem mit Ofo, das von Alibaba mitfinanziert wird. Beide Unternehmen, die jeweils bereits auf etwa 200 Millionen Kunden kommen, führen einen teuren Preiskampf um die Vorherrschaft in Asien, Europa und den USA. Während Mobike im vergangenen Jahr rund 600 Millionen Dollar bei Investoren einsammelte, waren es bei Ofo im März rund 866 Millionen Dollar.

Weltweit ringen Konzerne um einen Platz auf dem Markt für Leihräder. In der Regel werden die Räder über eine App gebucht und auch bezahlt. Einige Anbieter arbeiten mit festen Stationen, andere wie Mobike oder auch der Lebensmitteldiscounter Lidl stellen die Räder einfach auf die Straße.