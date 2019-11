Bundesregierung besorgt über Umgang mit Uiguren in China

Security cameras are installed above the perimeter fence of what is officially known as a vocational skills education centre in Dabancheng, in Xinjiang Uighur Autonomous Region, China September 4, 2018. This centre, situated between regional capital Urumqi and tourist spot Turpan, is among the largest known ones, and was still undergoing extensive construction and expansion at the time the photo was taken. Picture taken September 4, 2018. To match Special Report MUSLIMS-CAMPS/CHINA REUTERS/Thomas Peter

Berlin/Shanghai (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich besorgt über jüngste Berichte zu Internierungslager für Angehörige der muslimischen Minderheit der Uiguren in China geäußert.

Deutschland setze sich im Verbund mit anderen Ländern dafür ein, dass Vertreter der Vereinten Nationen ungehinderten Zugang zu der chinesischen Provinz Xinjiang erhielten und sich ein Bild der Lage machen könnten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adabahr, forderte die chinesische Regierung auf, die Lage der Menschenrechte zu verbessern. Die Bundesregierung habe große Besorgnis über die Berichte und mutmaßlichen Zustände in den Lagern zum Ausdruck gebracht. Dies sei nun eine Gelegenheit für weiteren Dialog.

Am Sonntag waren als geheim klassifizierte Dokumente der chinesischen Regierung bekanntgeworden, in denen die Zustände in den Lagern beschrieben werden. Veröffentlicht wurden sie vom Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten ICIJ, nachdem zuvor auch die “New York Times” über das Vorgehen der chinesischen Behörden gegen die muslimische Minderheit berichtet hatte. Nach Erkenntnisse der UN sind mindestens eine Millionen Uiguren und Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in den Lagern in Xinjiang interniert worden. Zitiert werden in den Berichten Anleitungen zum Umgang mit den Häftlingen bis hin zur Frage, “wann sie Angehörige sehen und die Toiletten benutzen dürfen”.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Geng Shuang, sagte am Montag vor Journalisten, es handele sich dabei um eine interne Angelegenheit Chinas. Ein stabiles und prosperierendes Xinjiang sei die beste Antwort auf die verleumderischen Berichte. Der britische “Guardian” zitierte die chinesische Botschaft in London mit der Aussage, die veröffentlichten Dokumente seien “pure Erfindung und fake news”. Reuters war zunächst nicht in der Lage, die Echtheit der Dokumente zu überprüfen. Die chinesische Führung hat stets zurückgewiesen, Uiguren systematisch zu unterdrücken. Einsätze gegen Angehörige der Minderheit dienten dem Kampf gegen islamischen Extremismus.