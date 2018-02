US-Institut JPMorgan Chase wird Clearingbank für Yuan-Geschäfte in USA

Peking (Reuters) - China unternimmt weitere Schritte zur Förderung seiner Währung Yuan.

Die Zentralbank gab am Dienstag bekannt, dass das US-Institut JPMorgan Chase künftig Clearing-Geschäfte mit dem Yuan in den USA betreiben darf. Die Entscheidung sei mit der US-Notenbank Fed abgesprochen worden.

Vertreter beider Länder waren 2016 übereingekommen, den Handel und die Abwicklung von Yuan-Geschäften in den USA voranzutreiben. Vereinbart wurde, dass die Notenbanken der beiden Länder zwei Clearing-Banken für die Yuan-Geschäfte in den USA benennen dürfen. Im September 2016 wählte Chinas Zentralbank die Zweigstelle der Bank of China in New York als Clearing-Bank aus.