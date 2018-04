China verhängt in Handelsstreit Zölle auf US-Produkte

Peking (Reuters) - Im Handelsstreit mit den USA hat China zusätzliche Zölle auf US-Produkte verhängt.

FILE PHOTO: Workers cut pork at Park Packing in Chicago, Illinois July 18, 2015. REUTERS/Karl Plume/File Photo

Die Abgaben von bis zu 25 Prozent beträfen unter anderem gefrorenes Schweinefleisch sowie bestimmte Früchte und Nüsse, teilte das chinesische Finanzministerium am späten Sonntagabend mit. Auch Wein gehöre dazu. Die Zölle gelten seit Montag. Bei 120 Produkten, darunter Obst und Ethanol, kippte China Zusagen an die Welthandelsorganisation WTO, Zölle zu senken. Stattdessen werden auf sie zusätzlich 15 Prozent erhoben. Damit erreicht der Handelsstreit zwischen den USA als größter und China als zweitgrößter Volkswirtschaft der Welt eine neue Stufe.

China ist wie andere Länder auch seit gut einer Woche von US-Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte betroffen. Die nun veröffentlichte Liste mit chinesischen Zöllen von bis zu drei Milliarden Dollar auf US-Importe ist Chinas Antwort darauf. Weitere Schritte, die die US-Wirtschaft deutlich empfindlicher träfen, könnten folgen.

In einem Kommentar in der staatlichen chinesischen Zeitung “Global Times” hieß es, die USA sollten nicht dem Trugschluss erliegen, dass China nicht zurückschlage oder nur symbolische Gegenmaßnahmen ergreife. “Auch wenn China und die USA öffentlich nicht davon gesprochen haben, dass sie sich in einem Handelskrieg befinden, die ersten Funken eines solchen Krieges fliegen bereits.”

China rief die USA dennoch zum Dialog auf. Die Unstimmigkeiten sollten bei Verhandlungen aus dem Weg geräumt werden, erklärte das Handelsministerium.

TRUMP WILL WEITERE ZÖLLE ÜBER 50 MILLIARDEN DOLLAR VERHÄNGEN

US-Präsident Donald Trump hat bereits weitere Zölle über mehr als 50 Milliarden Dollar gegen die Volksrepublik angekündigt. Hintergrund sind Vorwürfe, wonach sich China widerrechtlich Technologie amerikanischer Firmen aneignet. Eine detaillierte Liste dazu soll noch in dieser Woche veröffentlicht werden und hauptsächlich Hochtechnologie betreffen, wie US-Regierungsvertreter sagten. Die Sonderzölle würden wohl nicht vor Anfang Juni in Kraft treten.

Auch mit anderen Handelspartnern liegt Trump im Clinch. Dazu gehört die Europäische Union, der die USA jedoch vorläufige Ausnahmen eingeräumt hat. Sie gelten bis zum 1. Mai und sollen nach dem Willen der EU in weiteren Verhandlungen auf Dauer festgezurrt werden. Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier ist zuversichtlich, bis zum Sommer eine Einigung erzielen zu können. Man sei sich mit der US-Regierung einig, gemeinsam gegen Überkapazitäten auf dem weltweiten Stahlmarkt vorzugehen, die ihren Ausgangspunkt auch in China hätten, sagte er dem Nachrichtenmagazin “Der Spiegel”. “Wir suchen nach einer einheitlichen Linie im Kampf gegen Dumpingpreise und den Diebstahl geistigen Eigentums. Und wir wollen Lösungen finden, die mit internationalen Handelsregeln vereinbar sind.”