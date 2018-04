Chinesische HNA will Beteiligung an Hotelkonzern Hilton versilbern

Bangalore/Frankfurt (Reuters) - Der hochverschuldete Deutsche-Bank-Großakionär HNA will seine Beteiligung an der Hotelkette Hilton zu Geld machen.

The logo of Hilton hotel is seen in Batumi, Georgia, May 2, 2016. REUTERS/David Mdzinarishvili/File Photo

HNA wolle sein 26-prozentiges Paket an Hilton ganz oder in Teilen verkaufen, teilten die Chinesen am Donnerstag mit. An der Börse ist Hilton fast 25 Milliarden Dollar wert, das HNA-Paket könnte somit gut sechs Milliarden Dollar einbringen. Der geplante Anteilsverkauf belastete die Hilton-Aktie: Die Papiere der Hotelkette verloren in New Yorker mehr als zwei Prozent, während die US-Börsen zulegten.

HNA hatte in den zurückliegenden Jahren für rund 50 Milliarden Dollar in aller Welt Beteiligungen und Immobilien erworben - auf Pump. Zuletzt hatte die Führung des Mischkonzerns die Gläubiger vor einem Liquiditätsengpass gewarnt und damit begonnen, sich von einem Teil der Investments zu trennen, um wieder an flüssige Mittel zu bekommen. Der geplante milliardenschwere Börsengang des Schweizer Bordverpflegungs-Unternehmens Gategroup scheiterte allerdings Ende März.