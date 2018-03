Deutsche-Bank-Aktionär HNA trennt sich von Anteil an US-Hotelkette

Hongkong (Reuters) - Der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA will sich von seiner Beteiligung an dem US-Unternehmen Park Hotels & Resorts trennen.

A HNA Group logo is seen on the building of HNA Plaza in Beijing, China February 9, 2018. REUTERS/Jason Lee

Die Hotelkette erklärte am Freitag in einer Mitteilung an die Aufsichtsbehörden, HNA wolle sein Anteilspaket von 25 Prozent teilweise oder ganz abstoßen. Dies könne über einen oder mehrere Börsengänge vollzogen werden. Der genaue Verlauf sowie der Zeitpunkt des Geschäfts hingen von den Marktbedingungen ab. Die HNA-Beteiligung an Park Hotels wird derzeit mit 1,4 Milliarden Dollar bewertet. Die Kette betreibt Hotels und Ferienanlagen in mehreren US-Metropolen und ist im Besitz von zahlreichen Immobilien in der Nähe von Flughäfen in den USA.

Erst im Februar hatte HNA seine Beteiligung an der Deutschen Bank in zwei Schritten auf etwas unter neun Prozent zurückgefahren. HNA steht unter Druck: Auf Pump hatte der chinesische Mischkonzern in den vergangenen Jahren für rund 50 Milliarden Dollar in aller Welt Beteiligungen und Immobilien erworben. Zuletzt warnte die HNA-Führung die Gläubiger vor einem Liquiditätsengpass und begann, sich von einem Teil der Investments zu trennen. Unter anderem verkaufte HNA unlängst mehrere Grundstücke in Hongkong für zwei Milliarden Dollar. Zu der jüngsten Mitteilung von Park Hotels war bei HNA zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.