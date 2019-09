Chinas Außenminister weist US-Vorwürfe zurück und fordert Kooperation

New York (Reuters) - Der chinesische Außenminister Wang Yi hat die Kritik der USA an der Wirtschaftspolitik seines Landes scharf verurteilt.

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sollten sich gegenseitig respektieren und im gegenseitigen Interesse kooperieren, sagte Yi auf einer Veranstaltung am Rande der UN-Generalversammlung am Dienstag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor in seiner Rede vor den Vereinten Nationen die Handelspraktiken Chinas gerügt und betont, dass er in den Verhandlungen über die Beilegung des Handelsstreits kein “schlechtes Geschäft” akzeptieren werde.