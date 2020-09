Volkswagen investiert Milliarden in E-Auto-Produktion in China

FILE PHOTO: The revised logo of German carmaker Volkswagen AG is pictured during a preview of the world's biggest automaker at the international Frankfurt Motor Show IAA in Frankfurt, Germany September 9, 2019. REUTERS/Wolfgang Rattay

Peking (Reuters) - Volkswagen will das Geschäft in China mit Milliarden-Investitionen in die Elektromobilität ankurbeln. Zusammen mit seinen drei Joint Ventures FAW Group, SAIC Motor und JAC wolle Volkswagen zwischen 2020 und 2024 rund 15 Milliarden Euro auf diesem Gebiet in China investieren, kündigte der Wolfsburger Konzern am Montag in China an. Bis 2025 wolle VW mit seinen Partnern in China 15 verschiedene E-Auto-Modelle bauen. Im Oktober startet die Produktion von E-Autos in zwei Werken in China. Im nächsten Jahr erwartet Volkswagen eine Verdopplung des Absatzes von E-Autos in China.