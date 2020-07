China zurück in der Wachstumsspur - Weltwirtschaft "nicht aus dem Schneider"

- von Gabriel Crossley und Andrea Shalal und Reinhard Becker

The Chinese national flag is seen in Beijing, China April 29, 2020. REUTERS/Thomas Peter

Peking/Washington/Berlin (Reuters) - Chinas Wirtschaft wächst nach dem Corona-Schock wieder und setzt damit ein Hoffnungszeichen für die Erholung der globalen Konjunktur.

Im Frühjahr legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 3,2 Prozent zum Vorjahresquartal zu, wie die Statistiker der Volksrepublik am Donnerstag in Peking mitteilten. Experten hatten nur ein Plus von 2,5 Prozent für das zweite Quartal auf dem Zettel, nach dem Einbruch um 6,8 Prozent zu Jahresbeginn. Zu dieser positiven Überraschung passt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) weltweit eine anziehende Wirtschaftstätigkeit nach dem beispiellosen Einbruch in der Corona-Krise sieht. Eine zweite Infektionswelle könne aber zu weiteren Rückschlägen führen, warnte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa: “Wir sind noch nicht aus dem Schneider.”

Auch in den USA hat sich laut der Notenbank Federal Reserve (Fed) die Geschäftsaktivität in den vergangenen Wochen belebt. Zu Jahresbeginn war die Wirtschaftsleistung mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von fünf Prozent eingebrochen. Für das zweite Quartal wird ein noch tieferer Einbruch erwartet, da der Kampf gegen die Pandemie im Frühjahr zu umfangreichen Werks- und Geschäftsschließungen führte.

Die Corona-Krise ist in den USA allerdings noch längst nicht abgehakt: Die Lage spitzt sich vielmehr mit zehntausenden Neuinfektionen pro Tag weiter zu: “Dass in den USA die zweite Welle so massiv rollt, haben wir vor sechs Wochen so nicht erwartet”, sagte der Chef des Kieler Forschungsinstituts IfW, Gabriel Felbermayr, im Deutschlandfunk. Und gerade die exportorientierte deutsche Wirtschaft spüre international “deutlich Gegenwind” - auch weil Schwellenländer wie Brasilien, Indien oder Südafrika die Krise noch nicht im Griff hätten. Die jüngsten Daten aus China seien allerdings ein kleiner “Lichtblick”.

SPANNUNGEN ZWISCHEN USA UND CHINA

Ökonom Rodrigo Catril von der Bank NAB verweist zwar darauf, dass die BIP-Zahlen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt besser ausgefallen seien als erwartet. Doch sie zeigten auch, dass die Verbraucher in China dem Erholungsprozess hinterherhinkten.

Diese Tendenz zeigt sich auch in den Einzelhandelsumsätzen für Juni: Sie gingen gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Prozent zurück und brachen damit den fünften Monat in Folge ein. Geschäfte und Restaurants mussten auf dem Höhepunkt der Pandemie schließen. Aber wie die Daten zeigen, hat trotz der Lockerung der strengen Eindämmungsmaßnahmen die Verbrauchernachfrage nicht entsprechend angezogen - und dies, obwohl die Regierung in Peking auf die Corona-Krise mit einem umfangreichen Konjunkturprogramm reagiert hatte, um die heimische Nachfrage zu stützen.

Auch wenn die chinesische Wirtschaft nun in die Wachstumsspur zurückgekehrt ist, blieben die Anleger in Asien zurückhaltend. Ihnen bereiten unter anderem die eskalierenden Spannungen zwischen den USA und China Sorge: US-Präsident Donald Trump schließt zusätzlich zu dem am Dienstag in Kraft getretenen Sanktionsgesetz gegen China weitere Maßnahmen gegen chinesische Regierungsbeamte nicht aus.

Trump hatte am Dienstag die bisherige Sonderbehandlung Hongkongs für beendet erklärt und dabei auf das umstrittene chinesische Sicherheitsgesetz für die einstige britische Kronkolonie verwiesen. Die USA sehen darin eine Beschneidung der Autonomie der Finanzmetropole, die dieser bei der Übergabe an China 1997 nach dem Prinzip “Ein Land - zwei Systeme” für mindestens 50 Jahre zugesagt worden war.