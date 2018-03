Peking organisiert Führung von Chinas Zentralbank neu

Peking (Reuters) - Die in China herrschende Kommunistische Partei stellt dem neuen Notenbankchef Yi Gang einen mächtigen und ranghöheren Funktionär zur Seite.

China's Central Bank Governor Yi Gang speaks at the annual session of China Development Forum (CDF) 2018 at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing, China March 25, 2018. REUTERS/Jason Lee

Yis Vize werde der Leiter der unlängst geschaffenen Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen, Guo Shuqing, teilte die amtliche “Financial News” am Montag mit. Zugleich wird der Notenbankgouverneur demnach seinem Stellvertreter eine wichtige Funktion überlassen müssen: die Rolle des lokalen Parteichefs der KP in der Zentralbank.

Guo is Vollmitglied im Zentralkomitee der Kommunistischen Partei, während Yi nur als alternatives Mitglied fungiert. Obwohl der Vize also in der Parteihierarchie höher angesiedelt ist, dürfte Yi als Notenbankchef laut Insidern dennoch das geldpolitische Tagesgeschäft lenken. Sein Stellvertreter werde derweil dafür sorgen, dass die Führungsrolle der KP in Wirtschaftsfragen auch in der Notenbank umgesetzt werde.

Zugleich biete sich Guo in der neuen Rolle die Möglichkeit, Steuerungsaufgaben in der Bankenregulierung und der Geldpolitik zu verzahnen, sagten mit der Sache vertraute Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Das neue Führungsduo mit Yi an der Spitze und Guo als mächtigem Stellvertreter dürfe den neuen Vize-Ministerpräsidenten Liu He in seinen Bemühungen unterstützen, die Reformagenda der Zentralregierung in Peking durchzusetzen.

Präsident Xi Jinping hat die Devise ausgegeben, dass die Kontrolle von Risiken im Finanzbereich höchste Priorität hat. Das bisherige System der Aufsicht in China war Kritikern zufolge zu zersplittert, um Gefahren effizient zu begegnen: Die KP hat sich unter Xi daher den verstärkten Kampf gegen sogenannte Schattenbanken auf die Fahnen geschrieben. In der Grauzone jenseits des regulierten Bankensektors tummeln sich Versicherer, Leasingfirmen und andere Kreditgeber - darunter auch illegale Unternehmen.