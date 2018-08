Dürre trifft Dänemark - Agrarsektor erwartet größte Verluste seit 2008

Kopenhagen (Reuters) - In Dänemark trifft die Dürre Landwirte stärker als bisher erwartet und dürfte dem Branchenverband zufolge immer mehr Firmenpleiten auslösen.

FILE PHOTO: A farmer watches as grain is harvested in Hurup, Jutland in this August 16, 2011 photo. REUTERS/Henning Bagger/Scanpix/File Photo

Die Verluste im Agrarsektor könnten sich auf umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro summieren und damit so hoch ausfallen wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr, teilte das Forschungsinstitut Seges des dänischen Landwirtschafts- und Lebensmittelrats am Mittwoch mit. Etwa drei Viertel davon gingen allein auf die Trockenheit zurück. Zudem leiden die Bauern vor allem darunter, dass die Preise für Schweinefleisch auf den niedrigsten Stand seit 2007 gefallen sind.

“Es besteht kein Zweifel, dass die Dürre so viele Bauern getroffen hat, dass es noch mehr Konkurse geben wird”, sagte Seges-Ökonom Klaus Kaiser zu Reuters, ohne jedoch eine Schätzung zu nennen. Zwanzig dänische Landwirtschaftsbetriebe meldeten im Juni Konkurs an, mehr als doppelt so viele wie vor Jahresfrist. Im laufenden Jahr gab es bereits 100 Pleiten - verglichen mit 130 im gesamten Jahr 2017. Vor kurzem hatte die Lobbygruppe prognostiziert, dass die Ernte von Weizen, Gerste und Roggen um rund 40 Prozent geringer ausfallen könnte als in den Vorjahren.

Auch in vielen anderen Ländern in Europa sorgte der heiße Sommer mit Hitze und Trockenheit für Ernteausfälle. Die Bauern in Deutschland etwa sollen wegen der Dürre vom Bund bis zu 170 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. “Insgesamt soll den Landwirten mit 340 Millionen Euro geholfen werden”, sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin. Durch die Dürre seien nach Angaben der Länder rund 10.000 Betriebe existenziell gefährdet. Als Voraussetzung für die Hilfen erklärte Klöckner den nationalen Notstand, also ein Wetterereignis von nationalem Ausmaß.