Trump warnt in Davos vor unfairen Handelspraktiken

Davos (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos einen fairen und freien Handel angemahnt.

Er zeigte sich in seiner Rede am Freitag grundsätzlich offen für bilaterale Handelsvereinbarungen, warnte aber davor, “Raubtier-Praktiken” anzuwenden. “Die Vereinigten Staaten werden bei unfairen Handelspraktiken nicht mehr wegschauen. ... Wir können keinen freien und offenen Handel haben, wenn manche Länder das System auf Kosten anderer ausnutzen.” Er werde den Interessen der USA getreu seiner “America First”-Doktrin immer Priorität einräumen. Aber: “Amerika zuerst bedeutet nicht, Amerika alleine. Wenn die USA wachsen, dann wächst auch die Welt.”

Trump betonte, seine bisherige Wirtschaftspolitik habe bereits erhebliche Erfolge gezeigt. Die Steuerreform sei ein großer Erfolg. “Amerika ist wieder wettbewerbsfähig.” Die Welt erlebe die Wiederauferstehung eines starken und wohlhabenden Amerikas. Es gebe keine bessere Zeit, in den USA zu investieren und dort Arbeitsplätze zu schaffen. Er sei bereit, bilaterale Handelsabkommen, von denen beide Seiten profitierten, in Erwägung zu ziehen. Das gelte auch für einzelne oder mehrere Staaten in einer Gruppe, die am Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP beteiligt seien. Trump hatte die Mitgliedschaft der USA an dem Pakt aufgekündigt.

“REGULIERUNG IST VERDECKTE BESTEUERUNG”

Trump stellte aber auch klar: “Wir werden unsere Handelsgesetze durchsetzen und die Integrität des Handelssystems wieder herstellen. Nur, indem wir auf einen fairen und gegenseitigen Handel bestehen, können wir ein System schaffen, das nicht nur für die USA, sondern für alle Nationen funktioniert.” Zu starken staatlichen Vorschriften für Unternehmen sagte er den Kampf an. Regulierung sei eine “verdeckte Besteuerung”.

Trump ging auch auf das Thema Sicherheit ein. Der Kampf gegen Islamisten sei noch nicht vorbei. Die USA würden sich dafür einsetzen, dass Afghanistan niemals wieder ein sicherer Hafen für Terroristen werde. Er rief die Partner der USA zudem dazu auf, “Irans Weg zu einer Atomwaffe” zu blockieren.