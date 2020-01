Blatt - Deutsche Bahn plant Sanierung von rund 2000 Eisenbahnbrücken

The moon rises as a German railway, Deutsche Bahn, high speed ICE train crosses a bridge in Frankfurt March 13, 2014. REUTERS/Kai Pfaffenbach (GERMANY - Tags: SOCIETY TRANSPORT ENVIRONMENT)

Berlin (Reuters) - Die Deutsche Bahn will in den nächsten zehn Jahren neun Milliarden Euro in die Modernisierung von rund 2000 Eisenbahnbrücken stecken.

Der Investitionsplan des Unternehmens sehe in den ersten fünf Jahren rund vier Milliarden Euro vor, für die Zeit zwischen 2024 und 2029 stünden fünf Milliarden Euro zur Verfügung – und damit deutlich mehr als in den Vorjahren, berichten die Zeitungen der “Funke Mediengruppe” (Freitagsausgaben) in einem Vorabbericht.

Der Konzern habe dem Zeitungsbericht zufolge zwischen 2015 bis Ende 2019 bereits für drei Milliarden Euro mehr als 900 Brücken saniert und damit sein selbst gestecktes Ziel von 875 übertroffen. Im deutschen Schienennetz gebe es insgesamt 25.700 Brücken, berichtet die Mediengruppe. Das Staatsunternehmen wolle sein Sanierungstempo in den nächsten Jahren weiter erhöhen. “Für die kommenden zehn Jahre stehen mit der Folgevereinbarung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) rund 86 Milliarden Euro zur Verfügung – eine Rekordsumme und das richtige Signal für die dringend benötigte Verkehrswende in Deutschland”, sagte der DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla.