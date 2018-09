Aareal Bank kauft Düsselhyp für 162 Millionen Euro

Frankfurt (Reuters) - Die Wiesbadener Aareal Bank kauft die Düsseldorfer Hypothekenbank für rund 162 Millionen Euro.

“Der Vollzug der Transaktion bedarf behördlicher Genehmigungen und soll nach derzeitiger Planung noch in 2018 erfolgen”, teilte Aareal am Montagabend mit. Die Übernahme führt demnach zu einem positiven Einmaleffekt auf den Gewinn. Daher hebt das Management seine Prognose für das laufende Jahr an und rechnet nun mit einem Konzernbetriebsergebnis von 312 bis 352 Millionen Euro. Bei dem genannten Kaufpreis handelt es sich den Angaben zufolge um eine vorläufige Vereinbarung. Der endgültige Betrag hängt ab von Marktwertschwankungen.

Die Aareal Bank ist Deutschlands größter Immobilienfinanzierer. Sie ist in den vergangenen Jahren durch die Übernahme der beiden Konkurrenten WestImmo und Corealcredit stark gewachsen. Die Düsselhyp wurde 2015 vom Verband der Privatbanken aufgefangen.

Gerüchte über einen Kauf der Düsselhyp durch die Aareal Bank, deren Aktie im Nebenwerteindex MDax notiert ist, hatten schon länger die Runde gemacht.