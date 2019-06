Ein Toter bei Zusammenstoß von zwei Kampfjets über Norddeutschland

German Defence Minister Ursula von der Leyen attends the weekly cabinet meeting in Berlin, Germany, March 20, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Berlin (Reuters) - Beim Zusammenstoß von zwei Kampfjets über Norddeutschland ist nach Angaben der Luftwaffe ein Pilot ums Leben gekommen.

Der Zweite habe sich mit seinem Fallschirm retten können, teilte sie am Montag auf Twitter here mit. Die beiden Eurofighter vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff" in Laage seien zum Zeitpunkt der Kollision zusammen mit einem dritten Jet unterwegs gewesen. Der Pilot dieser Maschine habe den Zusammenstoß beobachtet. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen sollte am Abend das Unglücksgebiet besuchen.