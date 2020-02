Adidas schließt wegen Virus etliche Geschäfte in China

Pedestrians walk past an Adidas store on Oxford Street in London, Britain January 18, 2020. REUTERS/Simon Dawson

München (Reuters) - Adidas schließt wegen des Coronavirus eine größere Anzahl seiner fast 500 Sportartikelläden in China. “Wir setzen die geltenden lokalen Richtlinien der Behörden an unseren Standorten in China um”, teilte der Sportausrüster am Mittwoch mit. “Dazu gehört auch die Schließung einer beträchtlichen Anzahl unserer eigenen Geschäfte im Land.” Darüber hinaus beobachte Adidas ähnliche Entwicklungen bei seinen örtlichen Franchise-Nehmern, die rund 11.500 weitere Läden betreiben. Dies wirke sich negativ auf das Konzerngeschäft in China aus.