Adidas zahlt KfW-Kredit zurück

München (Reuters) - Adidas hat den milliardenschweren Corona-Hilfskredit nach einem halben Jahr getilgt und sich einen neuen Kredit bei Banken besorgt.

Dem weltweit zweitgrößten Sportartikelkonzern drohte in der Corona-Pandemie angesichts geschlossener Läden das Geld auszugehen, weshalb er sich mit Hilfe der Staatsbank KfW ein drei Milliarden Euro schweres Konsortialdarlehen sicherte. Die 500 Millionen Euro, die Adidas daraus im Juli in Anspruch genommen hatte, seien zurückgezahlt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Herzogenaurach mit. Zugleich habe sich Adidas bei einem Dutzend Banken einen neuen, 1,5 Milliarden Euro schweren Kredit besorgt, der bis 2025 läuft. Mit Hilfe zweier Ratings von Moody’s und Standard & Poor’s hatte Adidas in den vergangenen Wochen bereits drei Anleihen über 1,5 Milliarden Euro begeben.