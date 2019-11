Merkel - Afrika muss Übergang zu selbsttragendem Aufschwung schaffen

German Chancellor Angela Merkel addresses participants of the "G20 Investment Summit - German Business and the CwA Countries 2019" on the sidelines of a Compact with Africa (CwA) in Berlin, Germany November 19, 2019. John MacDougall/Pool via REUTERS

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die deutschen Unternehmen zu mehr Investitionen in Afrika ermuntert.

“Wir müssen den Übergang schaffen zu einem sich selbsttragenden Aufschwung”, sagte Merkel am Dienstag zum Auftakt einer Investorenkonferenz mit afrikanischen Staaten in Berlin. Sie verwies auf die besonders junge Bevölkerung in Afrika. Die Zielsetzung der 2017 in der deutschen G20-Präsidentschaft gestarteten Initiative “Compact with Africa” sei es deshalb, vor allem private Investitionen in den teilnehmenden Ländern zu steigern. Der Compact-Initiative gehören mittlerweile zwölf Länder wie etwa Tunesien, Senegal, Togo, Ruanda oder Äthiopien an, die sich zu mehr Transparenz und Reformen verpflichtet haben.

“Seit 2018 sind alleine Exporte in Compact-Ländern in Höhe von 330 Millionen Euro durch Bundesgarantien abgesichert worden”, sagte Merkel. Es lägen Anträge in Höhe von einer Milliarde Euro vor. Der Außenhandel sei oft die Vorstufe für ein Engagement vor Ort.

An der Investoren-Konferenz nehmen die zwölf Compact-Länder teil. Am Nachmittag empfängt Merkel die afrikanischen Staats- und Regierungschefs dann im Kanzleramt. Das Wirtschaftsministerium teilte mit, dass deutsche Unternehmen 2018 knapp zwei Milliarden Euro in Afrika investiert hätten. Der Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft hatte zuvor von neuen Rekordzahlen gesprochen - allerdings auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Die deutsche Exporte beliefen sich im vergangenen Jahr auf 23 Milliarden Euro, die Importe auf 22 Milliarden Euro. Auch Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi betonte auf der Konferenz die Notwendigkeit engerer Wirtschaftskontakte mit Deutschland. Auch Afrika leide derzeit unter den internationalen Handelsspannungen.