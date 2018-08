Merkel deutete größere Hilfen für Firmen im Afrika-Geschäft an

Accra (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat angedeutet, dass die Regierung deutsche Firmen im Afrika-Geschäft stärker unterstützen könnte.

German Chancellor Angela Merkel is welcomed by Ghana's Vice President Bawumia at the Jubilee Airport in Accra, Ghana August 30, 2018. REUTERS/Francis Kokoroko

Im internationalen Wettbewerb würden anderen Staaten Angebote oft mit Finanzierungsmodellen anbieten. “Hier sind andere Länder auf der Welt besser”, sagte Merkel am Donnerstag in der ghanaischen Hauptstadt Accra. Die Bundesregierung arbeite aber daran, die deutschen Firmen ebenfalls stärker zu unterstützen. “Wir müssen uns jetzt sicherlich bei der Hermes-Absicherung überlegen, ob die Risikoeinschätzung nicht zu hoch ist”, sagte sie mit Blick auf die Exportabsicherung. Möglicherweise fließe der Fortschritt in vielen afrikanischen Ländern nicht ausreichend in die Berechnungen der Risiken mit ein. Zudem solle überlegt werden, wie man Unternehmen bei der hohen Zinslast unterstützen könne, wenn sie Kapital bräuchten.

Merkel hatte bereits am Vortag in Senegal kritisiert, dass die deutsche Wirtschaft in Afrika zu viele Risiken und wenig die Chancen wahrnehme. Am Rande ihres Besuches wurden drei Absichtserklärungen für Projekte der Unternehmen Bosch, Voith und VW unterzeichnet.

Ressortübergreifend werde jetzt die Afrika-Strategie “im Lichte unserer internationalen Wettbewerber” neu ausgerichtet, kündigte Merkel an. Am 30. Oktober plant die Bundesregierung in Berlin einen großen Afrika-Gipfel im Rahmen der Initiative “Compact with Africa”, die unter der deutschen G20-Präsidentschaft angestoßen worden war. Die deutsche Wirtschaft fordert von der Regierung eine bessere Absicherung ihres Afrika-Geschäfts.