Air Berlin knappst zehn Millionen für Transfergesellschaft ab

Berlin/Frankfurt (Reuters) - Die insolvente Air Berlin wäre zu einem Zuschuss von bis zu zehn Millionen Euro in eine Transfergesellschaft für Beschäftigte der insolventen Airline bereit.

Frank Kebekus, Chief Representative of insolvent German airline Air Berlin during a news conference in Berlin, Germany September 25, 2017. REUTERS/Stefanie Loos

Der Beschluss des Gläubigerausschusses stehe allerdings unter dem Vorbehalt, dass auch weitere Beteiligte Beiträge leisten, erklärte die Fluggesellschaft am Dienstag in Berlin. Eine solche Auffanglösung könnte Air-Berlin-Beschäftigte ohne Jobperspektive unterstützen. Der Generalbevollmächtigte Frank Kebekus hatte am Wochenende gegenüber der “Rheinischen Post” zur Eile gemahnt und erklärt, bis Anfang November müsste etwa 4000 Mitarbeitern von Air Berlin gekündigt werden . Seit Wochen wird deshalb mit den Ländern Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern sowie mit dem Bund über eine Beteiligung an den Kosten verhandelt.