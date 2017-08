Bund sichert Air-Berlin-Flugbetrieb in Urlaubszeit mit Kredit

Passengers board a German carrier Air Berlin aircraft at Tegel airport in Berlin, Germany, June 14, 2017.

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung sichert den Flugbetrieb von Air Berlin in der Urlaubszeit mit einem Übergangskredit von 150 Millionen Euro.

Aufgrund des Insolvenzrechtes wäre Air Berlin eigentlich verpflichtet gewesen, den Flugbetrieb direkt nach Einreichung des Insolvenzantrags einzustellen, teilten das Wirtschafts- und das Verkehrsministerium am Dienstag gemeinsam mit. Der Kredit werde durch die staatliche Kfw-Bank gewährt und sichere den Betrieb in vollem Umfang.

Air Berlin befinde sich seit längerem in Verkaufs-Verhandlungen mit der Lufthansa und einer weiteren Fluggesellschaft, teilten die Ministerien weiter mit. Diese Verhandlungen seien so weit fortgeschritten, dass Entscheidungen in den nächsten Wochen fallen könnten.