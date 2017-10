Zypries - Air Berlin wird Kredit des Bundes zurückzahlen können

Berlin (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin den Übergangskredit des Bundes zurückzahlen kann.

Dies sollte aus dem Erlös der Start- und Landerechte (Slots) möglich sein, sagte Zypries am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Die Bundesregierung schießt der Airline in der Urlaubszeit 150 Millionen Euro zu. Zypries geht davon aus, dass damit der Flugbetrieb für drei Monate gesichert ist.

Air Berlin meldete am Dienstag Insolvenz an. Das Unternehmen befindet sich seit längerem in Verkaufs-Verhandlungen mit der Lufthansa und einer weiteren Fluggesellschaft. Laut Zypries laufen die Gespräche mit der größten deutschen Fluglinie erfolgsversprechend.